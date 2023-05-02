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В Кремле прокомментировали заявление Шольца о контроле оружия на Украине

Песков: поставляемое ФРГ оружие уже стреляет по территории России
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что власти Германии проследят за использованием оружия, поставляемого Украине.

По словам представителя Кремля, Германия уже приложила руку к вовлеченности в украинский конфликт.

«Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией, уже стреляет по территории России. Донбасс — территория России. И с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается. Канцлер ФРГ должен из этого исходить», — отметил пресс-секретарь в ходе брифинга 2 мая.

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Ранее в этот день Шольц заявил, что Германия будет следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное ей немецкое оружие для атак по территории России. Канцлер ФРГ также рассказал о ранее оказанной военной помощи Украине. Он подчеркнул, что Германия никогда не принимает «односторонних шагов», а всегда действует в «согласии с партнерами».

28 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он также подчеркнул, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.

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