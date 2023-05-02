Шольц пообещал следить за использованием поставляемого Киеву оружия

Германия будет следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное ей немецкое оружие для атак по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц в понедельник, 1 мая.

«И так это будет и впредь... Также к этому относится и то, что для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию», — заявил канцлер.

Шольц также рассказал о ранее оказанной военной помощи Украине. Он подчеркнул, что Германия никогда не принимает «односторонних шагов», а всегда действует в «согласии с партнерами». Канцлер также заметил, что политика Берлина включает в себя не только поддержку Киева, но и недопущение эскалации конфликта между Россией и странами НАТО, добавляет NTV.

28 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он также подчеркнул, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.