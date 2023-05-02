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Шольц пообещал следить за использованием поставляемого Киеву оружия

Канцлер ФРГ Шольц пообещал следить за использованием поставляемого Киеву оружия
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Германия будет следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное ей немецкое оружие для атак по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц в понедельник, 1 мая.

«И так это будет и впредь... Также к этому относится и то, что для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию», — заявил канцлер.

Шольц также рассказал о ранее оказанной военной помощи Украине. Он подчеркнул, что Германия никогда не принимает «односторонних шагов», а всегда действует в «согласии с партнерами». Канцлер также заметил, что политика Берлина включает в себя не только поддержку Киева, но и недопущение эскалации конфликта между Россией и странами НАТО, добавляет NTV.

28 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он также подчеркнул, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

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Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.

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