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Акцию «Бессмертный полк» организовали в столице ДР Конго

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Фото: Посольство РФ в ДРК
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Акция «Бессмертный полк», организованная посольством РФ в Киншасе, прошла 1 мая в столице Демократической Республики Конго в третий раз (ДРК) при участии соотечественников и местных жителей. Об этом «РИА Новости» 2 мая рассказала пресс-атташе российской дипмиссии Алина Мирзаханова.

«Маршем по улицам Киншасы прошлись около 100 человек», — сказала Мирзаханова.

Среди участников пресс-атташе российской дипмиссии назвала персонал посольства, соотечественников, российских военных наблюдателей, а также полицейских Миссии ООН по стабилизации в ДРК и «симпатизирующих России» конголезцов.

В посольстве также рассказали, что участники акции прошли с плакатами с изображением героев Великой Отечественной войны (ВОВ), красными знаменами и большим развернутым флагом России. Местные музыканты под аккомпанемент скрипок исполнили известную на весь мир песню военных лет «Катюшу».

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Ранее, 15 апреля, координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Южной Корее при поддержке российского посольства рассказал о проведении «Бессмертного полка» 6 мая.

До этого, 1 марта, сообщалось, что Всероссийское общество «Волонтеры Победы» наберет 200 тыс. добровольцев ко Дню Победы.

В рамках акции «Бессмертный полк» каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.

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