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В Сеуле 6 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

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Фото: ТАСС/Станислав Варивода
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Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Южной Корее при поддержке российского посольства проведет акцию «Бессмертный полк» 6 мая в центре Сеула. Об этом в 15 апреля сообщила ТАСС председатель совета Наталия Гулина.

Акция начнется в 14:00 по местному времени в сквере рядом с российской дипломатической миссией.

Гулина отметила, что акция согласована с южнокорейскими властями, ожидается участие около 150 человек, в том числе посла России в Южной Корее Андрея Кулика.

После мероприятия состоится праздничный концерт по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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Ранее сообщалось, что Всероссийское общество «Волонтеры Победы» наберет 200 тыс. добровольцев ко Дню Победы.

Волонтеры будут помогать в проведении «Бессмертного полка», парадов Победы, акций «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти». Кроме того, они займутся благоустройством памятных мест и воинских захоронений, а также поздравят ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Бессмертный полк» каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.

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