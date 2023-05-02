Шойгу сообщил о потере ВСУ более 15 тысяч человек за месяц
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли более 15 тыс. человек, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 2 мая.
«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек», — сказал глава военного ведомства на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.
Шойгу подчеркнул, что ВС РФ ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны также отметил, что российские военнослужащие получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения по противнику.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация не планирует публиковать данные о потерях украинской армии. Он отметил, что Киев при наличии желания может самостоятельно обнародовать данную информацию.
Ранее, 24 апреля, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки РФ сообщил, что за неделю ВСУ в зоне спецоперации потеряли 4 тыс. военнослужащих.
22 апреля корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн сообщил о том, что в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) украинская армия уже потеряла большое количество бойцов убитыми или ранеными, однако точную цифру он не назвал.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.