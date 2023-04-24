Марочко заявил о 4 тыс. потерь ВСУ в ЛНР за неделю

За неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации потеряли 4 тыс. военнослужащих. Об этом 24 апреля сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки РФ.

«За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тыс. человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими», — цитирует Марочко ТАСС.

По его словам, родственники погибших украинских военнослужащих вынуждены просить помощи у омбудсменов ЛНР и ДНР, чтобы узнать объективную информацию.

Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн 22 апреля сообщил о том, что в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) ВСУ уже потеряли большое количество бойцов убитыми или ранеными, однако точную цифру не назвал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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