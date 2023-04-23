В боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи и уже потеряли значительное количество бойцов. Об этом заявил корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн 22 апреля.

«Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат», — рассказал журналист.

Особый риск, по его словам, возникает после наступления темноты. Кляйн отметил, что обстрелы города усилились в последние два дня, и вместе с тем подчеркнул, что ВСУ пытаются двигаться вперед, однако терпят неудачу.

Ранее, 21 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала факт того, что российские войска, сражающиеся в Артемовске, продолжают наступать и продвигаться по территории города.

В тот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. По его словам, к дороге Артемовск – Часов Яр вышли сотрудники ЧВК «Вагнер». По этой трассе шло снабжение украинских боевиков.

Накануне он также отмечал, что украинские военнослужащие несут колоссальные потери, малые группы войск бегут из Артемовска или сдаются в плен. Город почти полностью подконтролен российской армии, около 90% территории освобождено.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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