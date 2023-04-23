Реклама
Прямой эфир
Авто
МВД включило в теорию экзамена на права правила использования электросамокатов
Армия
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Мир
Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление зерновой сделки
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Мир
Херш сообщил о выговоре Зеленскому от главы ЦРУ за Mercedes у чиновников
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Мир
Во Франции более 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
В Стамбуле неизвестные обстреляли офис правящей партии в Турции
Мир
Рогов сообщил о вывозе властями Киева оборудования с заводов Запорожья
Мир
Китайского дипломата осудили в Киеве и Прибалтике за слова о Крыме
Мир
Австрийский экономист предложил Западу усилить санкции против России
Сюжет:

Der Spiegel сообщил о многочисленных жертвах среди ВСУ в Артемовске

Журналист Der Spiegel: большое количество украинских солдат ранены или убиты в Артемовске
0
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи и уже потеряли значительное количество бойцов. Об этом заявил корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн 22 апреля.

«Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат», — рассказал журналист.

Особый риск, по его словам, возникает после наступления темноты. Кляйн отметил, что обстрелы города усилились в последние два дня, и вместе с тем подчеркнул, что ВСУ пытаются двигаться вперед, однако терпят неудачу.

«Мы их моральный дух сломили, и они сдались»
Как передовые российские отряды в Артемовске берут в плен бойцов ВФУ и спасают мирных жителей

Ранее, 21 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала факт того, что российские войска, сражающиеся в Артемовске, продолжают наступать и продвигаться по территории города.

В тот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. По его словам, к дороге Артемовск – Часов Яр вышли сотрудники ЧВК «Вагнер». По этой трассе шло снабжение украинских боевиков.

Накануне он также отмечал, что украинские военнослужащие несут колоссальные потери, малые группы войск бегут из Артемовска или сдаются в плен. Город почти полностью подконтролен российской армии, около 90% территории освобождено.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023