Экоактивисты перекрыли центр Вены с требованием принять меры по защите климата

В центре Вены активисты экологического движения Letzte Generation 2 мая перекрыли движение транспорта, требуя от властей Австрии принять меры по защите климата.

«Люди Letzte Generation протестуют вместе с многочисленными сторонниками в рамках майской волны протестов. Группа митингующих в настоящее время со скоростью улитки движется по улице Опернринг», — сообщила пресс-служба движения в своем аккаунте в Twitter.

Протестующие призывают ограничить максимальную скорость движения на трассах до 100 км/ч, предупреждая о том, что мир «катится в климатическую пропасть».

«Мы — пожарная сигнализация спящего общества и последнее поколение, которое еще может принять какие-либо меры» — сказала пресс-секретарь движения Мина Канаваль. Она призвала власти проснуться и начать действовать немедленно.

До этого, 24 апреля, подобная акция протеста прошла в Берлине. Тогда активисты Letzte Generation заблокировали несколько улиц в центре города. Несколько человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера, на улице Гарденберг-штрассе и рядом с Колонной Победы. В результате образовались огромные пробки. Целью акции также являлось привлечение внимания к проблеме глобального потепления.

13 апреля экоактивисты облили черной краской фасады зданий представительства компании Coca-Cola и филиала Свободной демократической партии (СвДП) в столице ФРГ. Акция была организована экодвижениями Extinction Rebellion, Scientist Rebellion и Letzte Generation.

Ранее, в конце февраля, также в Берлине активисты Letzte Generation спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца. В Twitter движение подчеркнуло, что таким образом «делает разрушение в центре Берлина видимым».