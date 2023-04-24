Экоактивисты перекрыли движение в центре Берлина

Активисты экологического движения Letzte Generation 24 апреля заблокировали несколько улиц в центре Берлина, о чем сообщили в своих соцсетях.

Несколько человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера, на улице Гарденберг-штрассе и рядом с Колонной Победы. В результате образовались огромные пробки. Целью акции является привлечение внимания к проблеме глобального потепления.

«Мы не приемлем, что это правительство не соблюдает нашу Конституцию. Мы не будем больше соглашаться с тем, что у правительства нет плана, как можно остановить разрушение источника нашего существования. Мы сейчас оказываем сопротивление!» — говорится в заявлении Letzte Generation.

Ранее, 13 апреля, экоактивисты облили черной краской фасады зданий представительства компании Coca-Cola и филиала Свободной демократической партии (СвДП) в Берлине. Акция была организована экодвижениями Extinction Rebellion, Scientist Rebellion и Letzte Generation.

21 февраля в Берлине экоактивисты Letzte Generation спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца. В Twitter движение подчеркнуло, что таким образом «делает разрушение в центре Берлина видимым».