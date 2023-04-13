В Берлине экоактивисты облили черной краской здания Coca-Cola и партии СвДП

В Берлине экоактивисты в четверг, 13 апреля, облили черной краской фасады зданий представительства компании Coca-Cola и филиала Свободной демократической партии (СвДП).

Акция была организована тремя экодвижениями: Extinction Rebellion, Scientist Rebllion и Letzte Generation. Организации сообщили об этом в социальных сетях, опубликовав фото с мест событий.

«Этим утром множество небольших групп прошло через Берлин и сделало видимыми адреса, где ведется работа, направленная на то, чтобы разрушить наши основы к существованию», — говорится в публикации Extinction Rebellion в Twitter.

По словам активистов, они провели подобные протесты возле зданий фармконцерна Bayer и нескольких банков.

Ранее, 29 марта, австрийское издание Wiener Zeitung сообщило, что члены экодвижения Extinction Rebellion устроили акцию в Вене, окрасив шесть фонтанов города в зеленый цвет. Поток воды в некоторых сооружениях был остановлен по решению властей. Помимо раскраски фонтанов члены акции оставили граффити-послание «Зеленый газ — грязная ложь», намекая на неэкологичность использования газового топлива.

21 февраля в Берлине экоактивисты движения Letzte Generation спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца. Владельцы аккаунта в Twitter подчеркнули, что таким образом «делают разрушение в центре Берлина видимым».

До этого, 16 февраля, несколько людей, называющих себя экоактивистами из организации Last Generation, приклеили себя к красной дорожке 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Таким образом они заявили, что власти и общество ФРГ должны принять дополнительные меры для борьбы с климатическими изменениями.