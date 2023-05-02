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Александр Завьялов назначен главным тренером ХК «Витязь»

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Фото: ХК «Витязь»
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Александр Завьялов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги «Витязь». Об этом сообщается на сайте клуба во вторник, 2 мая.

«Александр Завьялов возглавит подмосковную команду в новом сезоне-2023/24», — говорится в сообщении.

Ранее он работал тренером в клубах «Амур», «Нефтехимик», «Трактор», «Ак Барс» и других.

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30 апреля сообщалось, что главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев покинул свой пост. Он возглавлял подмосковный клуб с мая 2022 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

9 марта ярославский «Локомотив» в пятом матче серии обыграл «Витязь» и прошел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ярославский клуб завершил серию против «Витязя» со счетом 4:1.

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