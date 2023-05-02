Александр Завьялов назначен главным тренером ХК «Витязь»
Александр Завьялов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги «Витязь». Об этом сообщается на сайте клуба во вторник, 2 мая.
«Александр Завьялов возглавит подмосковную команду в новом сезоне-2023/24», — говорится в сообщении.
Ранее он работал тренером в клубах «Амур», «Нефтехимик», «Трактор», «Ак Барс» и других.
30 апреля сообщалось, что главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев покинул свой пост. Он возглавлял подмосковный клуб с мая 2022 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
9 марта ярославский «Локомотив» в пятом матче серии обыграл «Витязь» и прошел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ярославский клуб завершил серию против «Витязя» со счетом 4:1.