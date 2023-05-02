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Ветеран ВОВ поделилась мыслями о спецоперации на Украине

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Фото: Министерство обороны РФ
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Ветеран Великой Отечественной войны Розалия Сергеевна Абгарян из Армении в преддверии годовщины Дня Победы поделилась с «Известиями» своими мыслями по поводу сегодняшней спецоперации на Украине.

Розалия Сергеевна, участница Сталинградской битвы, считает, что начало спецоперации по защите Донбасса — правильное решение РФ. В противном случае Украина начала бы войну.

«Но все страны встали против России и обеспечивают Украину оружием и военной силой. <...> Я считаю, что Россию, нашего ближайшего соседа, надо поддержать», — поделилась мнением Розалия Абгарян во вторник, 2 мая.

Она добавила, что дружественная связь между Россией и Арменией складывалась многие века, и поэтому важно подавать руку помощи соседнему государству.

«Мы видели войну, мы знаем, что она значит. Она не приносит счастья, только горе. И чтобы этого горя не было или было, но мало, мы желаем мира нашему народу», — подвела итог ветеран Великой Отечественной войны.

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Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что причина спецоперации — предотвращение на Украине антироссийского анклава. Он добавил, что Запад на протяжении десятилетий культивировал идею развала России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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