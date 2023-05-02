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Синоптики спрогнозировали до 18 градусов тепла в Москве во вторник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Небольшая облачность без осадков и до 18 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 2 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, ночью похолодает до +1, местами возможны заморозки до –2.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.

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Ранее, 29 апреля, на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос» сообщалось, что в ночь на 2 мая в центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки. Также холодная погода и минусовые температуры придут в Москву и область в ночь на 5 мая.

30 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал ухудшение погоды в Москве перед Днем Победы. Он отметил, что 9 мая в столице стоит ожидать днем от +7 до +12 градусов.

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