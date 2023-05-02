Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность

Мать подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области рассказала, что ее сын «трясся» над ребенком и не мог причинить ему вреда. Об этом во вторник, 2 мая, женщина сообщила «Известиям».

«Максим ни в чем не виноват, он никогда не допустил бы вот этого. Никогда в жизни. Он до этого обращался в опеку, вызывал участковых, снимал побои. Вызывал врачей», — заявила мать подозреваемого в убийстве девочки.

О задержании семейной пары за убийство восьмимесячного ребенка стало известно 30 апреля. Останки ребенка следователи обнаружили в ходе осмотра места жительства супругов. Перед этим они обратились в полицию, пытаясь выдать убийство за похищение.

В тот же день соседи подозреваемых супругов рассказали «Известиям», что молодая пара часто ссорилась и устраивала застолья, а глава семьи употреблял наркотики. Одна соседка рассказала, что из квартиры постоянно был слышен детский плач.

Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону арестовал супругов. Было возбуждено уголовное дело по п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное группой лиц»). Обвиняемые пробудут в СИЗО до 28 июня.