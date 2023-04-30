Соседи рассказали о супругах, обвиняемых в убийстве восьмимесячной дочери

Супруги из Ростова-на-Дону, которые обвиняются в убийстве восьмимесячной дочери, постоянно ссорились и устраивали застолья, а глава семьи употреблял наркотики. Об этом в воскресенье, 30 апреля, рассказали «Известиям» соседи семейной пары.

«Слышу крик, и она с ребенком за ним, за этим мужем, бежит по общей лестнице, чуть моего ребенка не сбила. Я зашла к ней, стала ее успокаивать, у нее руки тряслись. Она говорит: он наркоман», — рассказала одна из соседей.

По словам женщины, она предложила матери погибшей девочки обратиться за помощью к родственникам, но та сказала, что ее муж их не слушает. После этого женщины обменялись номерами телефонов и договорились созваниваться в экстренных ситуациях.

Другая соседка отметила, что из квартиры семейной пары постоянно доносился плач ребенка. При этом супруги часто ссорились, кричали друг на друга и на дочь, но быстро мирились. Она также добавила, что ее соседи, скорее всего, были пьющими людьми, в их доме проходили застолья, были слышны звуки драк.

О задержании семейной пары за убийство восьмимесячного ребенка стало известно ранее в воскресенье. Останки ребенка следователи обнаружили в ходе осмотра места жительства супругов. Перед этим они обратились в полицию, пытаясь выдать убийство за похищение.

Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону арестовал супругов. Было возбуждено уголовное дело по п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное группой лиц»). Обвиняемые пробудут в СИЗО до 28 июня.