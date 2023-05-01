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Спорт
«Спартак» победил «Динамо» в ретро-матче Победы
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«Спартак» победил «Динамо» в ретро-матче Победы

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Московский «Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском ретро-матче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Футбольная встреча завершилась 1 мая со счетом 2:0.

Игра состоялась на «Волгоград Арене». За «Спартак» мячи забили Роман Павлюченко на 51-й минуте и Александр Самедов на 59-й минуте.

Состав «Динамо» сформировали из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли ветераны красно-белых. Команды провели два тайма по 30 минут, передает «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 30 апреля, матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским футбольным клубом «Локомотив» и подмосковными «Химками» завершился со счетом 5:1. «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23.

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