Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На западе Крыма российские силы ПВО сбили беспилотник
Мир
Немецкие СМИ сообщили о возвращении части дипломатов в Берлин из РФ
Общество
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Мир
На Украине заявили о получении обещанных США ракет Zuni
Мир
Жители Риги собрались на митинг против русофобии
Происшествия
МЧС зафиксировало природные пожары вблизи еще трех сел в Курганской области
Армия
МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Угледара
Экономика
Подача газа из РФ в Армению временно приостановлена из-за ремонта
Армия
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Перу
Мир
ШОС признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
Мир
Польша возвела свыше 200 км электронного забора на границе с Белоруссией
Мир
В Молдавии задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор»

Эрдоган объявил название национального боевого самолета

Эрдоган назвал национальный боевой самолет пятого поколения KAAN
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения будет называться KAAN. Об этом 1 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Кахраманказан близ Анкары, где расположена база ВВС.

Речь идет о самолете TF-X, который создается в рамках программы «Национальный боевой самолет» (Milli Muharip Ucak, MMU). В ходе презентации истребитель выкатился к публике на собственных двигателях в сопровождении учебно-боевого самолета Hürjet, который до этого уже совершил первый полет.

Эрдоган назвал этот момент историческим и добавил, что «Турция присутствует в каждой области на суше, на море и на подводных лодках, в воздухе и в космосе».

Он также рассказал, что новый истребитель оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, точностью прицеливания и другими преимуществами.

Что касается учебно-боевого истребителя Hürjet, то, по словам Эрдогана, производители планируют дооснастить его турецким вооружением и радарами. После этого Hürjet будет передан на вооружение воздушных сил страны и сможет частично заменить американские самолеты F-16. Турецкий лидер отметил, что из этих истребителей будут сформированы отдельные эскадрильи.

Турецкий кульбит: Эрдоган приготовился к сражениям на нескольких фронтах
Наступивший год обещает Турции серьезные испытания

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что турецкий боевой самолет Hürjet совершил первый полет. Ожидается, что сертификация будет завершена к концу 2025 года.

Воздушное судно разработано компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Оно вмещает в себя двух членов экипажа и имеет следующие характеристики: длина —13 м, размах крыльев — 9,8 м, высота — 4,2 м, имеет один реактивный двигатель. Макет самолета был представлен еще в 2018 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023