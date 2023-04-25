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Турецкий военный самолет Hürjet совершил первый полет

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Фото: DHA
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Сверхзвуковой боевой самолет Hürjet совершил первый полет, передает агентство DHA во вторник, 25 апреля.

«Полет прошел успешно», — отметило издание.

Воздушное судно разработано компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Оно вмещает в себя двух членов экипажа и имеет следующие характеристики: 13 м длины, 9,8 м размах крыльев, 4,2 м высоты, имеет один реактивный двигатель. Макет самолета был представлен еще в 2018 году.

Ожидается, что сертификация будет завершена к концу 2025 года.

Самолет, согласно плану правительства страны, должен будет использоваться в качестве учебного и заменит имеющиеся сейчас у турецких пилотов T-38.

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4 марта в России началась разработка нового противолодочного самолета на замену советским Ил-38. Сообщается, что новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117. Новый самолет построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих, указал собеседник «Известий».

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