МИД ФРГ сообщил о возвращении части дипломатов в Берлин из РФ

МИД ФРГ заявил о возвращении в Берлин из России части сотрудников немецких диппредставительств, не уточнив их число. Об этом сообщили в ведомстве 1 мая.

В МИДе напомнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули Германию, так как их деятельность якобы не соответствовала дипломатическому статусу.

«Российское правительство <...> попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — говорится в заявлении МИД ФРГ.

О высылке свыше 20 немецких дипломатов из РФ стало известно 22 апреля.

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