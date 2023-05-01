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В Запорожской области подорвался возможный пособник ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возможный пособник Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался в Запорожской области. Об этом «Известиям» сообщили в правоохранительных органах 1 мая.

Сообщается, что взрыв произошел 29 апреля в селе Константиновка Мелитопольского района области. 62-летний местный житель подорвался в сарае из-за взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), которое самостоятельно собрал. В результате мужчина погиб.

В ходе обследования места инцидента правоохранительными органами было установлено, что причиной случившегося стало срабатывание безоболочного взрывного устройства, масса которого составляла около 2 кг. Кроме того, в сарае было обнаружено и второе СВУ, масса взрывчатого вещества которого составляла 500 г. По предварительным данным, погибший подорвался из-за неумелого обращения с СВУ.

Согласно заключению взрывотехников, особенности взрывного устройства свидетельствуют о том, что они были предназначены для поражения людей в местах их массового скопления и не могли быть использованы для поражения военной техники.

В настоящее время правоохранительными органами Запорожской области устанавливаются возможные сообщники погибшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее, 26 апреля, ФСБ задержала обвиняемого россиянина в подготовке теракта в военно-морском клиническом госпитале Симферополя. В службе сообщили, что во время обыска у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство с гвоздями, которые использовались в качестве поражающих элементов, а также СВУ зажигательного действия. После этого Киевский районный суд Симферополя отправил фигуранта под стражу на два месяца.

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