Суд заключил под стражу обвиняемого в подготовке теракта в Крыму

Суд Симферополя отправил под стражу на два месяца россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале в Крыму. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Задержанный арестован. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнили в пресс-службе.

Решение вынес Киевский районный суд Симферополя, уточнили в ФСБ.

Ранее в этот день ФСБ задержала обвиняемого в подготовке теракта в военно-морском клиническом госпитале Симферополя. В службе сообщили, что во время обыска у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство с гвоздями, которые использовались в качестве поражающих элементов, и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 («Покушение на преступление»), ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывных устройств») УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.