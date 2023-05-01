На пути следования кортежа главного прокурора Болгарии произошел взрыв

Взрыв прогремел 1 мая на пути следования кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Борислав Сарафов. Он отметил, что никто не пострадал.

По словам Сарафова, взрывное устройство содержало около 3 кг тротила и поражающие элементы. После взрыва образовалась воронка диаметром около 3 м и глубиной около 40 см, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Также в МВД страны добавили, что был сформирован специальный штаб для проведения расследования. Уточняется, что 2 мая премьер-министр страны Галаб Донев проведет совещание с представителями МВД по факту взрыва.

Ранее в этот день о произошедшем сообщало Болгарское национальное телевидение. По данным СМИ, взрыв произошел в 11:45 на трассе между Софией и городом Самоков.

Ранее, 15 апреля, перед выступлением премьера-министра Фумио Кисиды произошел инцидент со взрывом. Премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, который сдетонировал после падения. Кисида не пострадал. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности. Уточняется, что злоумышленник не вел диалог с правоохранителями, он настоял на предоставлении адвоката. По информации от 17 апреля, подозреваемого в покушении на премьер-министра Японии передали прокуратуре.