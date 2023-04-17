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Подозреваемого в покушении на премьера Кисиду передали прокуратуре

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Фото: REUTERS/KYODO
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Подозреваемого в покушении на премьер-министра Японии Фумио Кисиду мужчину передали прокуратуре. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил японский телеканал NHK.

Полиция считает, что Рюдзи Кимуру бросил в сторону Кисиды тот же предмет, который он держал в руках во время задержания. Предмет идентифицировали как самодельную трубчатую бомбу. При обыске в доме подозреваемого, у него нашли взрывчатое вещество, трубки и инструменты.

Утром 17 апреля мужчину привезли в окружную префектуру Вакаямы. Его подозревают в «силовой попытке помешать проведению рабочего процесса».

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Инцидент со взрывом произошел 15 апреля перед выступлением Кисиды. Премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, который сдетонировал после падения. Кисида не пострадал. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности. Уточняется, что злоумышленник не ведет диалог с правоохранителями, он настоял на предоставлении адвоката.

Позднее удалось установить личность преступника — им оказался 24-летний Рюдзи Кимура. В его доме следователи проводили обыски на протяжении семи часов. При обыске его дома были изъяты компьютер и похожее на порох вещество, а в ходе личного досмотра — нож.

15 апреля также сообщалось, что следователи изъяли с места ЧП два предположительно взрывоопасных цилиндрических предмета.

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