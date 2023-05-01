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Сафронов назвал Зайцева знаковой фигурой с неиссякаемой фантазией

Сафронов о Зайцеве: он обладал неиссякаемой фантазией и работоспособностью
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Российский художник Никас Сафронов назвал Вячеслава Зайцева великой и знаковой фигурой. Воспоминаниями о модельере артист поделился в беседе с «Известиями» 1 мая.

Сафронов рассказал, что познакомился с будущим главой Дома моды в конце 1980-х годов. По словам художника, у модельера всегда было неиссякаемое количество идей, наблюдая за которыми, Сафронов сам получал много опыта. Он подчеркнул, что в своей работе модельер использовал русское наследие.

«Он обладал неиссякаемой фантазией и работоспособностью. Он состоялся как личность — приехал из Иваново и стал одним из ведущих дизайнеров как страны, так и мира», — вспоминает Сафронов.

У других дизайнеров, по словам заслуженного художника РФ, многие проекты были только на подиуме, а работы Зайцева были «носибельны». Он добавил, что его одежду носили первые лица государства: генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, его супруга Виктория Брежнева, первый президент СССР Михаил Горбачев и многие другие. Это, как заметил артист, говорит о неиссякаемом таланте Зайцева и его возможности сделать чудо из ничего. Вместе с тем Сафронов отметил, что модельер был ему как другом, так и наставником.

«Знаете, очень грустно, что уходят такие великие, знаковые фигуры. Я рад, что мы долгие годы вместе существовали параллельно. <...> У него огромное наследие, и мы должны его реализовать и использовать», — заключил Сафронов.

Первый модный: скончался модельер Вячеслав Зайцев
Выходец из Иваново диктовал правила стиля столицам

О смерти Зайцева стало известно 30 апреля. По данным источника «Известий», модельера доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

После смерти дизайнера поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве.

Вячеслав Зайцев
30 апреля на 86-м году жизни скоропостижно скончался российский и советский модельер и художник Вячеслав Зайцев. Вехи биографии мастера — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов
Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове в семье рабочих Михаила Зайцева и Марии Кокуриной
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Вячеслав Зайцев
После окончания школы в 1952 году Зайцев начал учебу в Ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил в 1956 году по специальности художника текстильного рисунка
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Вячеслав Зайцев
В 1962 году завершил учебу в Московском текстильном институте с отличием, а после был назначен художественным руководителем на Экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкинском районе
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Вячеслав Зайцев
В самом начале своей деятельности Зайцев создал коллекцию спецодежды для женщин — работниц области и села, которая была отвергнута методическим советом
Фото: РИА Новости/Петрухин
Вячеслав Зайцев
Вскоре ее опубликовал журнал «Пари Матч» со статьей «Он диктует моду Москве». Спустя три года, в 1965 году, автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой статье разыскали Пьер Карден и представители модного дома Dior
Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Модельер Вячеслав Зайцев.
Вскоре Зайцеву запретили выезжать за границу, но модельер мечтал о собственном доме моды. Отработав в Бабушкине положенный срок, он вернулся в Москву, где 13 лет трудился в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком Мосту
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Модельер Вячеслав Зайцев.
В 1967 году Зайцев получил Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Вячеслав Зайцев
Многие его проекты находили поддержку за рубежом. Первые показы моделей Вячеслава Зайцева и вовсе проходили в западных странах без участия автора
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Модельер Вячеслав Зайцев.
Покинув Дом моделей одежды на Кузнецком Мосту, он связал себя с фабрикой № 19 индивидуального пошива, где с 1982 года создавал известные далеко за пределами нашей страны авторские коллекции моделей
Фото: Getty Images/Andreas Rentz
Вячеслав Зайцев
В 2016 году Вячеславу Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона. Модельер не мог передвигаться самостоятельно, так как был частично парализован
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве».

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