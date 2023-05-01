Экс-директор Дома моды рассказал о проблемах Вячеслава Зайцева с семьей

Модельер Вячеслав Зайцев болел последние несколько лет и имел проблемы со своим сыном Егором. Об этом 1 мая рассказал «Известиям» бывший директор Дома моды Николай Головин.

«Вячеслав Михайлович мне говорил, что Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Но он его любил, как любой родитель любит свое чадо. И всегда надеялся, что Егор что-то сделает. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева», — рассказал он.

По словам Головина, Зайцев пытался связаться со своим сыном и внучкой Марией, однако они не отвечали ему.

«Вчера у них случился, наверное, праздник. Как бы это жестоко ни звучало, то, что с ним произошло, — это избавление. Безразличие семьи, о которой он мечтал, безденежье — в этом жил Зайцев, великий Зайцев», — рассказал бывший директор.

Головин рассказал, что последние годы Зайцев сильно болел, но не занимался своим лечением из-за занятости.

«У него был букет заболеваний, и основным была болезнь Паркинсона. Он не скрывал, он об этом говорил. Думаю, что последние лет десять он себя хорошо не чувствовал. Вячеслав Михайлович — очень волевой человек. Он может терпеть такую боль, которую мы с вами не выдержим. Но время пришло», — рассказал он.

Головин также заявил, что считает необходимым похоронить Зайцева с государственными почестями. По его словам, организацией похорон сейчас занимаются родственники модельера.

О смерти Зайцева стало известно 30 апреля. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

После смерти модельера поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве. Таким образом они решили отдать дань памяти Зайцеву.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале. Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал о нем статью «Он диктует моду Москве».