ШОС признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным. Об этом заявил генсек организации Чжан Мин в ходе брифинга 1 мая.

«Мы не увидели нарушений норм законодательства. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным», — отметил он.

По словам генерального секретаря ШОС, «в Узбекистане созданы необходимые условия для проведения референдума, они соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятыми страной международным обязательствам».

30 апреля был проведен референдум по поправкам в конституцию, которые, по первым подсчетам, поддержали свыше 90% проголосовавших. Предварительная явка составила 84,54%. Участниками референдума стали свыше 16,6 млн человек из более чем 19 млн граждан.

Участки работали с 08:00 по местному времени (06:00 мск) до 20:00 (18:00 мск). На референдуме впервые применили систему биометрической идентификации личности. Общественный порядок в ходе проведения референдума обеспечивали более 30 тыс. сотрудников МВД и Национальной гвардии республики. На участках работали 383 наблюдателя из 45 стран и 11 международных организаций, а также около 44 тыс. местных наблюдателей. Серьезных нарушений, препятствующих волеизъявлению граждан, до настоящего времени не зарегистрировали.

Референдум по проекту закона о конституции страны в новой редакции проходил в соответствии с решением, которое в середине марта утвердил сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана.

В общей сложности в новую редакцию основного закона страны планируется внести 27 статей. Среди основных поправок — продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, сокращение численности сенаторов со 100 до 65, запрет смертной казни и выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая сегодня конституция Узбекистана была принята в 1992 году. За это время поправки в нее вносились 15 раз.