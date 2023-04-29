На референдуме в Узбекистане введут биометрическую идентификацию личности

На референдуме по внесению поправок в конституцию Узбекистана впервые применят систему биометрической идентификации граждан. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Зайниддин Низамходжаев.

«Впервые такая система будет использована на некоторых участках в Ташкенте», — сказал он на пресс-конференции.

По словам главы ЦИК, на сегодняшний день в единый электронный список избирателей включены 19 722 809 граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

Референдум по проекту закона о конституции страны в новой редакции состоится в Узбекистане 30 апреля. Соответствующее решение в середине марта утвердил Сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана. В соответствии с законом «О референдуме», решение признается принятым, если его поддержат более половины проголосовавших.

Ранее, в начале марта, пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что законопроект об изменениях в конституцию был подготовлен после изучения более 200 тыс. предложений.

Всего в новую редакцию основного закона страны планируется внести 27 статей. Таким образом вместе с поправками конституция обновится на 65%. Среди основных поправок — продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, сокращение численности сенаторов со 100 до 65, запрет смертной казни и выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая сегодня конституция Узбекистана была принята в 1992 году. За это время поправки в нее вносились 15 раз.