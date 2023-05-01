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Поправки в конституцию Узбекистана предварительно поддержало 90,21% избирателей

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Фото: ТАSS/EPA/STRINGER
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Более 90% проголосовавших на референдуме в Узбекистане поддержали поправки в конституцию страны. Об этом 1 мая сообщил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

«По предварительным данным, 90,21% граждан проголосовали «за», 9,35% — «против», 0,49% бюллетеней оказались испорчены и были признаны недействительными», — сказал он на брифинге.

Предварительная явка составила 84,54%. Участниками референдума стали свыше 16,6 млн человек из более чем 19 млн граждан.

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Накануне ЦИК Узбекистана объявил конституционный референдум состоявшимся. В соответствии с законодательством, решение признается принятым, если его поддержали более 50% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Референдум по проекту закона о конституции страны в новой редакции проходил в соответствии с решением, которое в середине марта утвердил сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана.

Всего в новую редакцию основного закона страны планируется внести 27 статей. Среди основных поправок — продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, сокращение численности сенаторов со 100 до 65, запрет смертной казни и выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая сегодня конституция Узбекистана была принята в 1992 году. За это время поправки в нее вносились 15 раз.

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