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ЦИК Узбекистана признал референдум по поправкам в Конституцию состоявшимся

ЦИК Узбекистана: явка на референдум по внесению поправок в Конституцию составила 62,24%
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся. За поправки в основной закон страны проголосовало 62,24%, сообщил в субботу, 30 апреля, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Бахром Кучкаров.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13:00 (11:00 мск. — Ред.) на участки пришло 12 083 105 избирателей, или 62,24% от общего списка. Референдум можно признать состоявшимся», — сказал Кучкаров журналистам.

В соответствии с законодательством страны, решение признается принятым, если его поддержат более 50% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Днем ранее глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что в единый электронный список избирателей включены 19 722 809 человек, имеющих право участвовать в голосовании, то есть больше половины граждан — население страны составляет 36,2 млн человек. Кроме того, он заявил, что на референдуме впервые применят систему биометрической идентификации личности.

Общественный порядок в ходе проведения референдума обеспечивают свыше 30 тыс. сотрудников МВД и Национальной гвардии республики. На участках работают 383 наблюдателя из 45 стран и 11 международных организаций, а также около 44 тыс. местных наблюдателей. Серьезных нарушений, препятствующих волеизъявлению граждан, до настоящего времени не зарегистрировали.

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Всенародный референдум пройдет 30 апреля

Референдум по проекту закона о Конституции страны в новой редакции проходит в Узбекистане 30 апреля. Соответствующее решение в середине марта утвердил сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана.

Всего в новую редакцию основного закона страны планируется внести 27 статей. Среди основных поправок — продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, сокращение численности сенаторов со 100 до 65, запрет смертной казни и выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая сегодня Конституция Узбекистана была принята в 1992 году. За это время поправки в нее вносились 15 раз.

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