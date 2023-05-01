Врач предупредила об опасных последствиях переизбытка соли в рационе

Врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп рассказала 30 апреля о вреде соли для здоровья почек.

«Когда в организме избыточное количество соли, почки усиленно работают, чтобы отфильтровать ее. Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек, а при отсутствии лечения — к хроническому заболеванию почек», — приводит ее слова «Мослента».

В больших количествах соль негативно влияет на здоровье сосудов и работу сердца, а также способна повысить давление. Между тем, проконтролировать количество употребляемой соли, добавила Юзуп, непросто, поскольку она содержится и в хлебе, и в консервах, и в полуфабрикатах, и в соусах.

Врач порекомендовала попробовать отказаться от употребления соли на 3–5 дней. За этот период, уточнила специалист, сигналы от вкусовых рецепторов будут поступать другими.

При этом полное исключение хлорид натрия из рациона грозит организму нарушением работы сердечно-сосудистой, мочевыводящей и нервной систем.

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