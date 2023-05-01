Эксперт рассказал о телефонных номерах мошенников

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал 1 мая, с каких телефонных номеров чаще всего звонят мошенники.

«Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете. Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество. Это поможет отделить важные структуры от, скажем, банков, которые звонят с предложением взять кредит или оформить кредитную карту», — приводит слова эксперта агентства «Прайм».

Кроме того, лучше не перезванивать на слишком короткие номера или так называемые «сбрасывающие» звонки. Определенная комбинация цифр вначале номера, например, +7800, также может указывать на то, что звонок осуществили рекламщики или спамеры.

Как отметил Тимофеев, мошенники могут сгенерировать любой номер телефона, поэтому, если звонок поступил со знакомого номера, но во внеурочное время, стоит отнестись к нему с настороженностью.

Ранее, 17 апреля, независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов предупредил, что россияне могут столкнуться с еще одним всплеском активности телефонных мошенников на фоне принятия закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Пока резкого роста мошенничества в связи этой темой не зафиксировано, но злоумышленники всегда пользуются социальной повесткой для выманивания денег.

До этого, 17 марта, руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал о способах мошенничества в интернете. Так, одним из самых распространенных способов получения доступа к платежной информации человека, например, данным его банковской карты или счета, остается фишинг.