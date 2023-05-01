Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
Происшествия
ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку за час
Мир
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки
Мир
На Украине посоветовали жителям новых регионов получить паспорт РФ
Общество
Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов
Армия
Рогов заявил об ударе ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Павлограда
Общество
Синоптик предсказал ухудшение погоды в Москве перед Днем Победы
Мир
Эрдоган заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
В США раскритиковали план Байдена создать экологичное вооружение
Общество
Поклонники принесли цветы к Дому моды Вячеслава Зайцева
Спорт
Российская пловчиха Кирпичникова заявила о смене спортивного гражданства
Мир
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам

Эксперт рассказал о телефонных номерах мошенников

Эксперт Тимофеев: мошенники звонят с номеров, состоящих из трех или четырех цифр
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал 1 мая, с каких телефонных номеров чаще всего звонят мошенники.

«Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете. Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество. Это поможет отделить важные структуры от, скажем, банков, которые звонят с предложением взять кредит или оформить кредитную карту», — приводит слова эксперта агентства «Прайм».

Кроме того, лучше не перезванивать на слишком короткие номера или так называемые «сбрасывающие» звонки. Определенная комбинация цифр вначале номера, например, +7800, также может указывать на то, что звонок осуществили рекламщики или спамеры.

Как отметил Тимофеев, мошенники могут сгенерировать любой номер телефона, поэтому, если звонок поступил со знакомого номера, но во внеурочное время, стоит отнестись к нему с настороженностью.

Игра в похищение: телефонные мошенники придумали опасную схему обмана россиян
Злоумышленники убеждают жертв прятаться и вымогают деньги у их родных

Ранее, 17 апреля, независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов предупредил, что россияне могут столкнуться с еще одним всплеском активности телефонных мошенников на фоне принятия закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Пока резкого роста мошенничества в связи этой темой не зафиксировано, но злоумышленники всегда пользуются социальной повесткой для выманивания денег.

До этого, 17 марта, руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал о способах мошенничества в интернете. Так, одним из самых распространенных способов получения доступа к платежной информации человека, например, данным его банковской карты или счета, остается фишинг.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023