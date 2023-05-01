Корреспондент «Известий» рассказал о тыловом обеспечении военнослужащих СВО

Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал тыловое обеспечение военнослужащих в зоне спецоперации.

По словам корреспондента, для российских военнослужащих организованы передвижные бани ППБ-32ВУ. Внутри, помимо душевой, имеется раздевальное помещение, а также отсеки для чистого и грязного белья. В комплекте палатка с резервуаром для хранения воды. Мыться в бане могут одновременно восемь человек, а в час проходит более 30 человек. Есть даже портной, который может зашить боевую экипировку.

Также для военнослужащих организована прачечная.

«Это полевая прачечная, изготовленная нашими умельцами, можно сказать, самодельная. Изготовлена на базе прицепа, полученного из местной промышленно-экономической базы, на которой были установлены стиральные машинки в количестве шести штук, две емкости для содержания воды. Подача электроэнергии осуществляется от независимого источника электроэнергии, от электрогенератора», — рассказал начальник вещевой службы с позывным «Мундир».

Отмечается, что периодически у вещевой службы возникают трудности в доставке чистого белья непосредственно до позиций. При этом данная прачечная может быть прицеплена за любым автомобилем, доехать до района размещения и произвести стирку как спальных мешков, так и нательного, постельного белья.

Помимо этого, российские военнослужащие проходят медицинский осмотр.

«Более 32 человек в час проходит. Проводим осмотр полностью. Проверяем на наличие инфекционных заболеваний», — заявил санинструктор с позывным «Док».

Кроме того, продовольственная служба обеспечивает российских военнослужащих в зоне спецоперации хлебом. Тесто для выпечки распределяется по формам вручную.

«На хлебозаводе трудятся семь человек. Процесс обеспечения хлебом производится с использованием хлебопекарной печи «ХПК- 50 М2» производительностью до 3 т в сутки. Данной печью мы обеспечиваем не только свою часть, но еще и части, которые у нас стоят на продовольственном обеспечении. Все военнослужащие довольны, хлеб получается пышный, вкусный», — поделился исполняющий обязанности начальника продовольственной службы с позывным «Волга».

Ранее, 18 апреля, врач в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал о работе медицинских специалистов на запорожском направлении. Он сообщил, что каждый хирург в зоне спецоперации реализует себя по максимуму и набирается опыта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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