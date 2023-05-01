Минометчики ВС РФ обстреляли позиции ВСУ из «Василька» в Кременной

Российские минометчики продолжают выполнять боевые задачи в Кременной. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как бойцы Вооруженных сил РФ наносят удары по позициям украинских боевиков с помощью миномета «Василек».

Миномет бьет снарядами 82-го калибра — и одиночными, и очередями, как автомат. Радиус поражения такой мины равен 25 м. Но бывает, что она разрывается наверху, и тогда площадь вырастает до 50 м.

Снаряд «Василька» способен уничтожить противника на участке местности до 600 м. Расстояние 2,5 км мина преодолевает примерно за 40–45 секунд.

Боевой дух военных поддерживают родные, которые ждут их дома. Так, наводчик Александр — человек-молния: он быстро наводит, стреляет и перезаряжает орудие.

«2 декабря контузило, и поехал домой лечиться», — вспоминает российский боец.

Без веры близких было бы невозможно продолжать борьбу, рассказывает он.

Как сообщил 29 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов и совершили огневые налеты на пункты временной дислокации двух бригад. Артиллерия поразила пункт временной дислокации танковой бригады противника в районе Орловки, уничтожив три склада боеприпасов, значительное количество живой силы, вооружений и военной техники ВСУ.

Ранее, 27 апреля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские бойцы в составе казачьего батальона выполняют задачи по сдерживанию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Спорное на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Пока артиллеристы наводят орудия, к окопам противника отправляется беспилотник с грузом в виде аэрозольной гранаты. Российские подразделения стараются не давать националистам поднять голову, нанося удары как с земли, так и с воздуха.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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