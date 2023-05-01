Реклама
Прямой эфир
Мир
Трасс получила счет на £12 тыс. за инцидент с тапочками и халатами
Мир
Уровень торговли РФ и Финляндии упал до минимумов 1990-х годов
Наука и техника
Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником массой более 6 т
Мир
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Мир
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
Происшествия
ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку за час
Мир
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки
Мир
На Украине посоветовали жителям новых регионов получить паспорт РФ
Общество
Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов
Происшествия
Дело возбудили по факту исчезновения людей на трассе М-4 «Дон»
Мир
В Мексике 18 человек погибли в ДТП с автобусом
Армия
Эксперт указал на изменение тактики ВСУ в Артемовске из-за ВКС РФ
Общество
Летний сезон в Московском зоопарке откроется 1 мая
Сюжет:

Минометчики ВС РФ обстреляли позиции ВСУ из «Василька» в Кременной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские минометчики продолжают выполнять боевые задачи в Кременной. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как бойцы Вооруженных сил РФ наносят удары по позициям украинских боевиков с помощью миномета «Василек».

Миномет бьет снарядами 82-го калибра — и одиночными, и очередями, как автомат. Радиус поражения такой мины равен 25 м. Но бывает, что она разрывается наверху, и тогда площадь вырастает до 50 м.

Снаряд «Василька» способен уничтожить противника на участке местности до 600 м. Расстояние 2,5 км мина преодолевает примерно за 40–45 секунд.

Боевой дух военных поддерживают родные, которые ждут их дома. Так, наводчик Александр — человек-молния: он быстро наводит, стреляет и перезаряжает орудие.

«2 декабря контузило, и поехал домой лечиться», — вспоминает российский боец.

Без веры близких было бы невозможно продолжать борьбу, рассказывает он.

Ракетный отстрел: ВС РФ наносят массированные удары по украинским резервам
Авиация и флот уничтожают подразделения ВФУ до того, как они попадут на линию боевого соприкосновения

Как сообщил 29 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов и совершили огневые налеты на пункты временной дислокации двух бригад. Артиллерия поразила пункт временной дислокации танковой бригады противника в районе Орловки, уничтожив три склада боеприпасов, значительное количество живой силы, вооружений и военной техники ВСУ.

Ранее, 27 апреля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские бойцы в составе казачьего батальона выполняют задачи по сдерживанию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Спорное на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Пока артиллеристы наводят орудия, к окопам противника отправляется беспилотник с грузом в виде аэрозольной гранаты. Российские подразделения стараются не давать националистам поднять голову, нанося удары как с земли, так и с воздуха.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023