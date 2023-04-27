Российские минометчики отработали по позициям ВСУ в районе Спорного

Служащие ВС РФ в составе казачьего батальона выполняют задачи по сдерживанию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Спорное на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В настоящий момент Спорное представляет собой практически крепость националистов: вооружение и личный состав располагается даже на кладбище, среди памятников. Данный участок имеет большое стратегическое значение. Здесь российские силы блокируют проход неприятеля к Лисичанску, а по мере освобождения населенного пункта открывают себе прямой путь на Северск для развития наступления.

«Противник будет вытеснен на рубежи Северска, это даст оперативный простор силам дальше развивать наступление», — пояснил российский военнослужащий с позывным «Комбат».

По ту сторону линии фронта — десятая горно-штурмовая бригада ВСУ, элитное подразделение «Эдельвейс». В годы Второй мировой войны этот же цветок ассоциировался с одной из дивизий вермахта.

Бойцы казачьего батальона 2-го армейского корпуса круглосуточно обстреливают украинские позиций из минометов по заявкам разведчиков. При этом ведется не беспокоящий, а прицельный огонь, который раз за разом ослабляет боевой потенциал противника.

Пока артиллеристы наводят орудия, к вражеским окопам отправляется беспилотник с грузом в виде аэрозольной гранаты. Как только огневую точку ВСУ окутает слезоточивый газ, начнется перестрелка. Российские подразделения стараются не давать националистам поднять голову, нанося удары как с земли, так и с воздуха.

Ранее, 22 апреля, российские бойцы уничтожили позиции ВСУ в районе поселка Спорное.

До этого, 18 апреля, съемочная группа «Известий» рассказала, как ВС РФ нанесли огневое поражение украинским боевикам в окрестностях Спорного.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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