Эрдоган заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Турецкие разведчики во время операции в Сирии ликвидировали главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом 30 апреля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ Абу аль-Хусейном аль-Курайши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой», — сказал он в эфире телеканала TRT.

Ранее, 17 апреля, американские военные заявили о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ, планировавшего теракты на Ближнем Востоке и в Европе.

8 апреля силы центрального командования США совершили вертолетный рейд на востоке Сирии. Американцы захватили координатора атак ИГ Худайфу аль-Йемени и двух его сообщников. Мирные жители не пострадали.

В начале апреля стало известно об уничтожении одного из лидеров ИГ — Халида Айдда Ахмада аль-Джабури. Он был ответственным за планирование атак в Европе и развитие руководящих структур террористической организации.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.