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В США сообщили о возможном уничтожении в Сирии одного из главарей ИГ

США: В Сирии ликвидирован один из главарей ИГ, планировавший ряд терактов в Европе
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Spc. Christina Westover
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Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России), планировавшего теракты на Ближнем Востоке и в Европе. Об этом говорится 17 апреля на странице командования в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В понедельник американские военнослужащие провели вертолетный рейд на севере Сирии, нацеленный на одного из главарей ИГ. По данным спецслужб, он отвечал «за подготовку терактов на Ближнем Востоке и в Европе».

«Результатом рейда стала вероятная гибель (боевика ИГ), против которого он был организован», — говорится в сообщении.

Уничтожены и два телохранителя боевика.

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Ранее сообщалось, что 8 апреля силы Центрального командования США совершили вертолетный рейд на востоке Сирии. Американцы захватили координатора атак ИГ Худайфу аль-Йемени и двух его сообщников.

Мирные жители не пострадали.

В начале апреля CENTCOM сообщило об уничтожении одного из лидеров ИГ — Халида Айдда Ахмада аль-Джабури. Он был ответственным за планирование атак ИГ в Европе и развитие руководящих структур террористической организации.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.

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