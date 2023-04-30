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Песков поздравил китайского шахматиста Дина Лижэня с титулом чемпиона мира

Песков о победе шахматиста Китая над Непомнящим: Дин Лижэнь был сильнее
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков в воскресенье, 30 апреля, поздравил китайского шахматиста Дина Лижэня с титулом чемпиона мира.

По словам Пескова, Лижэнь оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего в сражении за титул.

«Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. <…> Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше», — сказал он «РИА Новости».

При этом представитель Кремля отметил, что у России сильные позиции в мировых шахматах. По его словам, данный вид соревнований стремительно развивается в России.

«У нас блестящая плеяда гроссмейстеров», — добавил он.

Нервное окончание: между Непомнящим и Лижэнем вновь установилось равенство
После поражения российского гроссмейстера в 12-й партии шансы на тай-брейк серьезно возросли

Ранее в этот день Дин Лижэнь обыграл Непомнящего на тай-брейке (укороченных партиях). Состязание проводилось в Астане. Непомнящий признал поражение на 68-м ходу. Лижэнь выиграл тай-брейк со счетом 2,5:1,5.

Он стал 17-м чемпионом мира и первым китайским гроссмейстером в истории, завоевавшим данный титул.

Днем ранее шахматисты сыграли вничью в 14-й партии матча с классическим контролем времени. Встреча завершилась со счетом 7:7.

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