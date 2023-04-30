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Российские военные сорвали пять попыток ротации ВСУ на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сорвали пять попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 30 апреля, заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«Противник предпринял попытки ротации подразделений из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Синьковка, Крахмальное, Артемовка, Новоселовское и Першотравневое», — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Помимо этого, российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, а армейская авиация группировки уничтожила опорный пункт 181-го отдельного батальона и 122-й отдельной бригады территориальной обороны. По словам офицера, общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Также были уничтожены склад материально-технических средств 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Гатище и два минометных расчета противника возле населенных пунктов Бочково и Окоп.

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Ранее в этот день сообщалось, что служащие группы «Днепр» Вооруженных сил России атаковали командно-наблюдательный пункт и центр управления беспилотниками украинских боевиков под Херсоном. Потери ВСУ на данном участке составили до 30 человек.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук доложил о ликвидации шести опорных пунктов противника на краснолиманском направлении. Артиллерия нанесла огневое поражение по около 100 различным целям. Российскими военнослужащими в ходе контрбатарейной борьбы также было вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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