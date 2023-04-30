Группа «Днепр» ВС РФ поразила пункт управления БПЛА под Херсоном

Служащие группы «Днепр» ВС РФ атаковали командно-наблюдательный пункт украинских боевиков, а также центр управления беспилотниками и склад противника. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

«Артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а также складу хранения боеприпасов и техники в районе города Херсон», — заявил он.

По словам Рулева, потери ВСУ на данном участке спецоперации составили до 30 человек. Кроме того, были уничтожены более 10 боевых бронированных машин и автомобилей неприятеля. А в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка российские военные уничтожили два минометных расчета националистов.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) «Днепра» между тем подавили два вражеских ударных дрона.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские силы нанесли удар из высокоточного оружия морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон».

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов и совершили огневые налеты по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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