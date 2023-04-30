Регулятор США призвал подать заявки на покупку активов First Republiс

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) призвала банки США подать заявки на приобретение активов First Republiс до воскресенья, 30 апреля. Об этом накануне сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что финансовый регулятор планирует в ближайшее время оценить заинтересованность потенциальных покупателей и сумму, которую они готовы предложить. К настоящему моменту переговоры ведутся с JPMorgan и PNC, от них FDIC ожидает окончательные ставки. Также возможность покупки рассматривает Bank of America.

Представители упомянутых организаций отказались от комментариев.

Регулятор вмешался в процесс продажи First Republiс после нескольких недель бесплодных переговоров. Предполагается, что участие властей поможет скорее закрыть вопрос о дальнейшей судьбе банка, акции которого с начала года упали в цене на 97%.

Осведомленные лица полагают, что First Republic потребуется передать под внешнее управление FDIC. Сбор заявок на покупку от других банков позволит понять, какую часть расходов покроет продажа активов и сколько средств налогоплательщиков придется выделить для спасения проблемной компании.

26 апреля сообщалось, что акции First Republic Bank рухнули почти на четверть после того, как финансовое учреждение заявило о массовом оттоке депозитов. По словам директора Нил Холланд, этот процесс был спровоцирован банкротством Silicon Valley Bank (SVB).

Если в IV квартале 2022 года депозиты банка насчитывали $176,43 млрд, то теперь они сократились до $104,47 млрд, даже учитывая то, что кредитная организация получила дополнительную помощь в $30 млрд от Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Ранее, 16 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство SVB, снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию. Она добавила, что пока не видит ничего драматичного, что бы могло повлиять на перспективы американской экономики.