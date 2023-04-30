Меркель признала ответственность за раскол общества в Германии

Ангела Меркель в субботу, 29 апреля, признала, что, будучи канцлером Германии, принимала решения, приводившие к расколу в немецком обществе.

«Мне приходилось сталкиваться с ситуациями в политике, которые привели к расхождению во мнениях в Германии», — сказала она в интервью Die Zeit.

В частности, рассказала Меркель, решение не закрывать границы для сирийских беженцев во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году привело к ряду противоречий. Она подчеркнула, что не может изменить решения, которые она приняла «из соображений гуманности».

Ранее в этот день сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Меркель высказалась в защиту своей политики в отношении РФ. Она подчеркнула, что минский процесс был разумным шагом, который мог бы способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году. Вместе с тем она признала, что Минские соглашения с самого начала не пользовались популярностью у Киева.

До этого, 18 апреля, немецкая газета Bild привела мнения экспертов относительно того, заслуженно ли бывшего канцлера Ангелу Меркель удостоили накануне одной из высших наград страны — «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Сторонники экс-канцлера Германии считают, что она в свое время достойно провела страну через несколько кризисов, поэтому награда вполне заслужена.

В сентябре 2021 года Меркель уступила свое место лидеру социал-демократов Олафу Шольцу, который стал новым канцлером ФРГ. Известно, что после ухода с поста экс-глава правительства получает пенсию (65% от зарплаты, что составляет около €15 тыс.) и распоряжается личным офисом с небольшим штатом сотрудников.

Ангела Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет, с 2005 по 2021 год.