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Эксперты ФРГ поспорили о присуждении Меркель одной из высших наград страны

Bild: эксперты в ФРГ спорят, достойна ли Меркель высшей награды страны
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Florian Gaertner
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Эксперты в Германии разделились во мнениях относительно того, заслуженно ли бывшего канцлера Ангелу Меркель удостоили 17 апреля одной из высших наград страны — «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщила немецкая газета Bild.

До сих пор этого ордена высшей степени были удостоены лишь два человека — Конрад Аденауэр (канцлер в 1949–1963 годах) и Гельмут Коль (канцлер в 1982–1998 годах). Противники Меркель считают, что она не формировала эпоху в такой же степени, как это делали в свое время Аденауэр и Коль.

«Прежде всего, политика госпожи Меркель не была хорошей для ФРГ. Коль и Аденауэр оставили свой след в эпохах, вошли в историю. Фрау Меркель — нет, во всяком случае, не больше, чем Брандт (Вилли Брандт, канцлер в 1969–1987 годах. — Ред.) или Шмидт (Гельмут Шмидт, канцлер в 1974–1982 годах. — Ред.)», — высказал свое мнение профессор и историк Рольф Штайнер.

Сторонники экс-канцлера Германии считают, что она в свое время достойно провела страну через несколько кризисов, поэтому награда вполне заслужена.

«Хотя бы за то, что она уверенно управляла страной в течение 16 лет и пользовалась доверием подавляющего большинства граждан», — поясняет позицию профессор и историк Пауль Нольте.

Церемония награждения проходила во дворце Бельвю вечером 17 апреля. Орден вручал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который также отметил, что при руководстве Меркель Германия пришла к экономическому процветанию.

Ангела Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет, с 2005 по 2021 год.

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В сентябре 2021 года Меркель уступила свое место лидеру социал-демократов Олафу Шольцу, который стал новым канцлером ФРГ. Известно, что после ухода с поста экс-глава правительства получает пенсию (65% от зарплаты, что составляет около €15 тыс.) и распоряжается личным офисом с небольшим штатом сотрудников.

8 сентября 2022 года сообщалось, что книга политических мемуаров экс-канцлера Германии будет издана осенью 2024 года. Книгу воспоминаний Меркель пишет вместе со своей многолетней помощницей, руководителем бюро бывшего канцлера Беате Бауман.

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