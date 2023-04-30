В Госдуме анонсировали конференцию «Россия – Латинская Америка»

Международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка» пройдет с 30 сентября по 2 октября. Об этом 30 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время переговоров со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.

«С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка», — сказал депутат.

Он также пригласил Ласо Эрнандеса посетить Россию и возглавить на конференции делегацию от парламента Кубы. Ласо Эрнандес принял приглашение.

Володин подчеркнул важность того, чтобы парламенты Кубы и России делали всё для законодательного обеспечения принятых президентами решений и предлагали новые форматы сотрудничества, а также активизировали работу на уровне профильных комитетов.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности заявил о возросшем интересе стран Глобального Юга к вступлению в ШОС и БРИКС. Министр иностранный дел назвал провальными попытки Запада изолировать Россию на мировой арене.

Как 27 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, попытки изолировать Россию не мешают государству устанавливать и развивать отношения с иностранными партнерами.

Еще 31 марта МИД России представил актуальную концепцию внешней политики. Отмечалось, что особо важное значение в настоящее время придается углублению связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Также РФ планирует наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.