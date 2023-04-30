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Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Спикер парламента Кубы Ласо: США виновны в разжигании конфликта на Украине
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Председатель Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы Эстебан Ласо 29 апреля заявил, что руководство США виновато в разжигании конфликта на Украине и пытается путем медийного давления возложить ответственность за кризис на Россию.

Он отметил, что кубинский парламент выражает самое энергичное осуждение односторонних антироссийских санкций.

«Мы выступаем против политики изоляции России посредством мощной медийной компании, нацеленной на разжигание ненависти к РФ, которую стремятся обвинить в эскалации конфликта. Мы хорошо знаем, как действует правительство США, истинный виновник этой проблемы», — сказал он на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Гаване.

Кроме того, Ласо подчеркнул, что Куба осуждает политику расширения и приближения НАТО к границам России.

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Ранее, 13 апреля, президент Кубы Мигель Диас-Канель своим заявлением возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на США. Кубинский лидер подчеркнул, что не кто иной, как Вашингтон, поставил Россию в несовместимую с самозащитой ситуацию. Американские власти, добавил Диас-Канель, не впервые разжигают конфликты, чтобы зарабатывать на продаже оружия, решая внутренние проблемы США.

6 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты вместе с Североатлантическим альянсом, вместо того чтобы критиковать Китай, должны взять на себя ответственность за конфликт на Украине.

Политолог Александр Дудчак в этот же день назвал высказывание Мао Нин справедливым. Ответственность за происходящее на Украине несет именно Запад, в первую очередь США. Они организовали и провели государственный переворот на Украине, который стал стартом для цепи событий, которые привели к необходимости проведения специальной военной операции, отметил эксперт.

До этого, 15 марта, посол Республики Куба в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Гавана не станет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, даже с учетом давления со стороны США. Он отметил, что США всегда пытаются занять позицию страны, оказывающей давление на другие государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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