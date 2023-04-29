Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет

Российский актер и телеведущий Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет. Об этом 29 апреля сообщил «Известиям» его сын актер Иван Колесников.

Сергей Колесников умер ночью в субботу в больнице имени Склифосовского. По словам его сына, причиной смерти стал инсульт.

От более подробных комментариев он отказался.

Заслуженный артист РФ Сергей Колесников известен по ролям в таких фильмах, как «Папа», «Шапито-шоу: Любовь и дружба», и сериалах «Дело о «Мертвых душах» и «Петербургские тайны». С 2006 по 2012 год вел передачу «Фазенда» на Первом канале.