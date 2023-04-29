Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о возросшем интересе стран к вступлению в ШОС и БРИКС
Общество
Пожарный поезд привлекут к тушению топливного резервуара в Севастополе
Мир
Экс-разведчик США спрогнозировал уход американцев с Украины
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии
Армия
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS
Армия
Боец ВС РФ рассказал о передвижении артиллерии ВСУ к линии соприкосновения
Мир
В Артемовске рассказали про огневые позиции ВСУ в вузе и зубной клинике
Наука и техника
SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта
Армия
ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на запорожском направлении
Армия
ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников
Мир
МИД РФ заявил о заинтересованности США в сохранении посольства в Москве
Общество
Развожаев заверил, что пожар на нефтебазе в Севастополе не приведет к дефициту топлива
Сюжет:

Десантис назвал сдерживание ключом к урегулированию ситуации вокруг Тайваня

Губернатор Флориды Десантис: сдерживание является ключом к урегулированию ситуации вокруг Тайваня
0
Фото: REUTERS/Ann Wang
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сдерживание является ключом к предотвращению конфликта вокруг Тайваня. Об этом заявил губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис в интервью газете Nikkei Asia, опубликованном 25 апреля.

«Целью должно быть предотвращение возникновения военной ситуации», — считает он.

Однако политик не уточнил, поддерживает ли он возможное военное вмешательство государства в случае применения силы со стороны Китая.

Он отметил, что Тайвань — союзник США, «процветающее свободное общество», а также добавил, что остров представляет для Вашингтона стратегический интерес как ключевой поставщик полупроводников.

Кроме того, Десантис подчеркнул значимость таких союзников, как Япония и Южная Корея, в отношения с КНР.

В издании считают, что взгляды Десантиса на ситуацию вокруг Тайваня подчеркивают раскол в политических кругах США по поводу иностранного военного участия в украинском кризисе. Сам политик в интервью газете указал на растущий финансовый долг США, инфляцию в стране и повышению процентных ставок вследствие помощи Украине.

Помимо этого, он отметил, что украинский конфликт может стать затяжным.

Китайский передовой: зачем экс-лидер Тайваня едет в КНР
И как такие контакты скажутся на островных выборах в будущем году

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что Тайвань намерен закупить у США 400 тактических противокорабельных ракет Harpoon для отражения потенциального вторжения Китая. Поставки осуществят в рамках решения о продаже оружия, принятого американским конгрессом в 2020 году.

15 апреля газета The Washington Post написала, что США могут пропустить подготовку Китая к вторжению на Тайвань. Утекшие в открытый доступ секретные документы содержат информацию о том, что на Тайване сомневаются в способности средств противовоздушной обороны (ПВО) вовремя заметить пуски ракет в сторону острова.

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023