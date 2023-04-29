Десантис назвал сдерживание ключом к урегулированию ситуации вокруг Тайваня
Сдерживание является ключом к предотвращению конфликта вокруг Тайваня. Об этом заявил губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис в интервью газете Nikkei Asia, опубликованном 25 апреля.
«Целью должно быть предотвращение возникновения военной ситуации», — считает он.
Однако политик не уточнил, поддерживает ли он возможное военное вмешательство государства в случае применения силы со стороны Китая.
Он отметил, что Тайвань — союзник США, «процветающее свободное общество», а также добавил, что остров представляет для Вашингтона стратегический интерес как ключевой поставщик полупроводников.
Кроме того, Десантис подчеркнул значимость таких союзников, как Япония и Южная Корея, в отношения с КНР.
В издании считают, что взгляды Десантиса на ситуацию вокруг Тайваня подчеркивают раскол в политических кругах США по поводу иностранного военного участия в украинском кризисе. Сам политик в интервью газете указал на растущий финансовый долг США, инфляцию в стране и повышению процентных ставок вследствие помощи Украине.
Помимо этого, он отметил, что украинский конфликт может стать затяжным.
Ранее, 17 апреля, сообщалось, что Тайвань намерен закупить у США 400 тактических противокорабельных ракет Harpoon для отражения потенциального вторжения Китая. Поставки осуществят в рамках решения о продаже оружия, принятого американским конгрессом в 2020 году.
15 апреля газета The Washington Post написала, что США могут пропустить подготовку Китая к вторжению на Тайвань. Утекшие в открытый доступ секретные документы содержат информацию о том, что на Тайване сомневаются в способности средств противовоздушной обороны (ПВО) вовремя заметить пуски ракет в сторону острова.
В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу.
Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.
Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.