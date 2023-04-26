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Губернатор Флориды призвал к прекращению огня на Украине

Губернатор Флориды Десантис призвал к прекращению огня на Украине
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис призвал к прекращению огня на Украине. Об этом он заявил 25 апреля в интервью газете Nikkei Asia.

Он отметил, что украинский конфликт может стать затяжным.

«Вы не хотите оказаться в ситуации как при битве при Вердене (битва между французскими и немецкими войсками во время Первой мировой войны. — Ред.), когда у вас огромные потери, большие расходы и в конечном итоге безвыходное положение. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться достичь момента, когда мы можем добиться прекращения огня», — сказал Десантис.

По его словам, европейцы должны быть более активными в украинском вопросе. Он обратил внимание, что некоторые страны проявляют участие. Однако Десантис считает, что Германия не делает ничего.

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Ранее, 24 апреля, обозреватель газеты Il Messaggero Кристиана Мангани написала, что западные союзники Украины всё больше склоняются к прекращению огня или же длительному перемирию в ожидании мирного соглашения. По словам автора материала, прекращение огня предотвратило бы дальнейшие потери сторон, смягчило бы экономический, энергетический и продовольственный кризисы, а также снизило бы риск ядерной эскалации по линии Россия–НАТО.

Накануне газета The Guardian сообщила, что Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора материала, на такой исход намекают оценки Пентагона.

До этого, 18 апреля, агентство Bloomberg написало о намерении Макрона вместе с Китаем работать над планом по мирным переговорам России и Украины. По поручению президента Франции его советник Эммануэль Бонн вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И приступит к разработке структуры, которая может стать почвой для будущих переговоров.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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