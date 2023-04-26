Губернатор Флориды призвал к прекращению огня на Украине

Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис призвал к прекращению огня на Украине. Об этом он заявил 25 апреля в интервью газете Nikkei Asia.

Он отметил, что украинский конфликт может стать затяжным.

«Вы не хотите оказаться в ситуации как при битве при Вердене (битва между французскими и немецкими войсками во время Первой мировой войны. — Ред.), когда у вас огромные потери, большие расходы и в конечном итоге безвыходное положение. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться достичь момента, когда мы можем добиться прекращения огня», — сказал Десантис.

По его словам, европейцы должны быть более активными в украинском вопросе. Он обратил внимание, что некоторые страны проявляют участие. Однако Десантис считает, что Германия не делает ничего.

Ранее, 24 апреля, обозреватель газеты Il Messaggero Кристиана Мангани написала, что западные союзники Украины всё больше склоняются к прекращению огня или же длительному перемирию в ожидании мирного соглашения. По словам автора материала, прекращение огня предотвратило бы дальнейшие потери сторон, смягчило бы экономический, энергетический и продовольственный кризисы, а также снизило бы риск ядерной эскалации по линии Россия–НАТО.

Накануне газета The Guardian сообщила, что Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора материала, на такой исход намекают оценки Пентагона.

До этого, 18 апреля, агентство Bloomberg написало о намерении Макрона вместе с Китаем работать над планом по мирным переговорам России и Украины. По поручению президента Франции его советник Эммануэль Бонн вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И приступит к разработке структуры, которая может стать почвой для будущих переговоров.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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