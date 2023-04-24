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Итальянские СМИ сообщили о стремлении Запада к перемирию на Украине

Il Messaggero: Запад начал подталкивать Украину к перемирию
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Западные союзники Украины всё больше склоняются к прекращению огня или же длительному перемирию в ожидании мирного соглашения. Такое мнение 24 апреля высказала обозреватель газеты Il Messaggero Кристиана Мангани.

Отмечается, что Киев будет вынужден временно отказаться от планов по восстановлению своих территорий до границ 2014 года.

По словам автора материала, прекращение огня предотвратило бы дальнейшие потери сторон, смягчило экономический, энергетический и продовольственные кризисы, а также снизило бы риск ядерной эскалации по линии Россия — НАТО.

При этом Мангани указала, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) будет приостановлено, а ее присоединение к Североатлантическому альянсу затруднится еще больше. Кроме того, вероятность возобновления конфликта повиснет над Киевом дамокловым мечом.

При этом решение о перемирии скорее всего не понравится некоторым украинцам, так как они сочтут его «предательством», связанным с неспособностью американского президента Джо Байдена «сделать всё возможное» для противодействия России. Тем не менее привлекательность прекращения огня очевидна, и эту идею поддерживают многие европейские государства, а также страны глобального юга.

Однако Мангани подчеркнула, что мирный исход не является единственным возможным.

«В теории обе стороны могли бы еще одержать решающую победу. Но гораздо более вероятно, что в отсутствие соглашения кровопролитный, дорогостоящий вялотекущий конфликт растянется на года», — заключила она.

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Ранее, 23 апреля, газета The Guardian сообщила, что Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора материала, на такой исход намекают оценки Пентагона.

До этого, 18 апреля, агентство Bloomberg написало о намерении Макрона вместе с Китаем работать над планом по мирным переговорам России и Украины. По поручению президента Франции его советник Эммануэль Бонн вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И приступит к разработке структуры, которая может стать почвой для будущих переговоров.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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