Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о возросшем интересе стран к вступлению в ШОС и БРИКС
Общество
Пожарный поезд привлекут к тушению топливного резервуара в Севастополе
Мир
Экс-разведчик США спрогнозировал уход американцев с Украины
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии
Армия
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS
Армия
Боец ВС РФ рассказал о передвижении артиллерии ВСУ к линии соприкосновения
Мир
В Артемовске рассказали про огневые позиции ВСУ в вузе и зубной клинике
Наука и техника
SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта
Армия
ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на запорожском направлении
Армия
ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников
Армия
Бронегруппа ВДВ отбила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Происшествия
Пожар площадью 800 кв. м произошел на рынке во Владимире
Сюжет:

В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Брянка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 29 апреля сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:00 по н.п. Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что украинские боевики выпустили четыре ракеты.

В настоящий момент уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

«Цель поражена — наблюдаю разрыв боекомплекта противника»
Спецкор «Известий» — о боевых буднях минометчиков и о том, каково оказаться в эпицентре артналета

Ранее, 14 апреля, ВСУ выпустили 14 ракет из РСЗО HIMARS по Рубежному и Троицкому в ЛНР.

За день до этого ВСУ обстреляли больницу в городе Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящее время уточняется.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023