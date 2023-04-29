В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Брянка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 29 апреля сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:00 по н.п. Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что украинские боевики выпустили четыре ракеты.

В настоящий момент уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

Ранее, 14 апреля, ВСУ выпустили 14 ракет из РСЗО HIMARS по Рубежному и Троицкому в ЛНР.

За день до этого ВСУ обстреляли больницу в городе Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящее время уточняется.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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