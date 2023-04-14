В ЛНР сообщили о ракетном обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 14 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Рубежному и Троицкому. Об этом 14 апреля сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:10 (13 апреля. — Ред.) по н.п. Рубежное (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (восемь ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Позднее стало известно о пуске еще шести ракет. Уточняется, что два снаряда были выпущены по Троицкому в 19:20. Через 40 минут ВСУ нанесли удар еще четырьмя ракетами по Рубежному.

Накануне ВСУ обстреляли больницу в городе Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящее время уточняется.

8 апреля бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удары по жилым районам города Кременная. По предварительным подсчетам, было около 10 прилетов. Есть повреждения жилых многоэтажных домов, сгоревшие автомобили и постройки. О пострадавших сведения не поступали, указал Мирошник.

6 апреля в результате удара по автобусной остановке в Лисичанске в ЛНР погибло три человека, еще один получил ранения. Также поврежден пассажирский автобус.

До этого, 25 марта, в результате обстрела Сватово в ЛНР со стороны украинских боевиков погиб мирный житель — 19-летний молодой человек. Также ранения получила 20-летняя девушка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».